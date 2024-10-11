Спецпосланник Индонезии поедет на саммит БРИКС в Казани вместо президента

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Избранный президент Индонезии Прабово Субианто не сможет посетить саммит БРИКС в Казани и отправит на него специального посланника, сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД страны Ретно Марсуди.

По ее словам, глава государства не сможет лично присутствовать на саммите из-за предстоящей инаугурации. Она также отметила, что БРИКС – это организация, созданная для экономических целей, поэтому Индонезия в первую очередь будет оценивать экономический аспект для принятия возможного решения по вступлению в объединение.

Приглашения на участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани 22–24 октября, направлены в адрес 38 стран мира, 32 из них уже приняли их. Об этом заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Он добавил, что восемь стран будут представлены вторыми или третьими лицами страны. При этом Россия, как хозяйка саммита, уже пригласила всех ближайших соседей по СНГ, все они высказали свою готовность. Среди остальных стран также фигурируют государства Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, которые сейчас председательствуют во влиятельных региональных интеграционных объединениях.

В саммите традиционно будут участвовать и генеральные секретари ООН, ШОС, СНГ, ЕАЭС, Союзного государства и президент Нового банка развития БРИКС. Ожидается, что Владимир Путин во время саммита проведет около 20 двусторонних встреч, которые начнутся уже с 21-го числа.

Ранее сообщалось, что список государств – кандидатов в новые партнеры БРИКС утвердят на саммите в Казани. На повестке дня у объединения стоит подключение шести новых стран, которые станут членами БРИКС с 1 января.

Также формальные заявки на вступление в БРИКС подали Таиланд, Бангладеш, Гондурас, Индонезия, Нигерия, Государство Палестина, Сенегал, Алжир, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Казахстан, Куба, Бахрейн, Вьетнам и Кувейт.

