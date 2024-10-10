10 октября, 12:42Политика
Генсек ООН подтвердил участие в саммите БРИКС в Казани
Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Генсек ООН Антониу Гутерреш подтвердил свое участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом РИА Новости рассказал замглавы МИД России Сергей Вершинин на полях VIII Международной конференции омбудсменов.
По его словам, Гутерреш подтвердил свое участие в саммите еще в Нью-Йорке, когда встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Генсек ООН также рассказал, что серьезно готовится к форуму в Казани.
Саммит пройдет с 22 по 24 октября. В нем примут участие президент Ирана Масуд Пезешкиан, бразильский лидер Лула Инасио да Силва, президент Боливии Луис Арсе, а также премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед.
Кроме того, Владимир Путин лично пригласил и лидера Азербайджана Ильхама Алиева.
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