Генсек ООН подтвердил участие в саммите БРИКС в Казани

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Генсек ООН Антониу Гутерреш подтвердил свое участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом РИА Новости рассказал замглавы МИД России Сергей Вершинин на полях VIII Международной конференции омбудсменов.

По его словам, Гутерреш подтвердил свое участие в саммите еще в Нью-Йорке, когда встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Генсек ООН также рассказал, что серьезно готовится к форуму в Казани.

Саммит пройдет с 22 по 24 октября. В нем примут участие президент Ирана Масуд Пезешкиан, бразильский лидер Лула Инасио да Силва, президент Боливии Луис Арсе, а также премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед.

Кроме того, Владимир Путин лично пригласил и лидера Азербайджана Ильхама Алиева.

