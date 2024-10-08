Глава МИД Шри-Ланки примет участие в саммите БРИКС в Казани

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке не сможет посетить саммит БРИКС в Казани, вместо него туда направится глава МИД страны Али Сабри. Об этом заявил представитель кабмина Виджита Герат.

По его словам, Шри-Ланка надеется официально подать запрос о возможности вступления в объединение.

"Мы надеемся подать заявку на вступление Шри-Ланки в БРИКС, и во время недавней встречи с министром иностранных дел Индии мы попросили поддержать наше членство", – цитирует Герата новостной портал Newsfirst.

Саммит пройдет с 22 по 24 октября. В нем примут участие президент Ирана Масуд Пезешкиан, бразильский лидер Лула Инасио да Силва, президент Боливии Луис Арсе, а также премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед.

Кроме того, Владимир Путин лично пригласил и лидера Азербайджана Ильхама Алиева. Также сообщалось, что саммит посетит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, однако его представитель Стефан Дюжаррик заявил, что в ООН пока не готовы говорить о расписании Гутерриша.

