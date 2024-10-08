08 октября, 16:23Политика
Глава МИД Шри-Ланки примет участие в саммите БРИКС в Казани
Фото: ТАСС/Сергей Булкин
Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке не сможет посетить саммит БРИКС в Казани, вместо него туда направится глава МИД страны Али Сабри. Об этом заявил представитель кабмина Виджита Герат.
По его словам, Шри-Ланка надеется официально подать запрос о возможности вступления в объединение.
"Мы надеемся подать заявку на вступление Шри-Ланки в БРИКС, и во время недавней встречи с министром иностранных дел Индии мы попросили поддержать наше членство", – цитирует Герата новостной портал Newsfirst.
Саммит пройдет с 22 по 24 октября. В нем примут участие президент Ирана Масуд Пезешкиан, бразильский лидер Лула Инасио да Силва, президент Боливии Луис Арсе, а также премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед.
Кроме того, Владимир Путин лично пригласил и лидера Азербайджана Ильхама Алиева. Также сообщалось, что саммит посетит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, однако его представитель Стефан Дюжаррик заявил, что в ООН пока не готовы говорить о расписании Гутерриша.
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