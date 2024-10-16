Песков заявил, что Россия уважительно относится к позиции Казахстана по БРИКС

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Россия с уважением относится к позиции Казахстана по БРИКС. Там самостоятельно принимают решения о формате участия в различных организациях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее советник – пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали отметил, что в ближайшее время страна не будет подавать заявку на вступление в БРИКС. Это решение было принято с учетом сложной процедуры рассмотрения вопроса о членстве.

Он добавил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал важность ООН как универсальной и незаменимой платформы для обсуждения всех актуальных международных вопросов, включая те, что касаются создания справедливого мирового порядка.

"Казахстан – наш друг, наш стратегический партнер, наш союзник, мы дорожим нашими отношениями. Это первое. Поэтому, конечно, Казахстан сам принимает решение о формате своего участия в тех или иных организациях", – рассказал Песков.

Он подчеркнул, что БРИКС – это не альтернатива ООН, а дополнение работы Организации, что не противоречит ее универсальному характеру. Пресс-секретарь президента выразил радость по поводу предстоящего визита Касым-Жомарта Токаева в Казань для участия в саммите БРИКС, который пройдет с 22 по 24 октября.

"В любом случае участие президента Казахстана будет большим вкладом в развитие регионального, международного сотрудничества", – добавил Песков.

Согласно пресс-службе президента Казахстана, в графике главы страны запланировано участие в саммите БРИКС. 24 октября Токаев выступит на расширенном заседании организации в формате "аутрич".

Приглашения на участие в заседании направлены в адрес 38 стран мира, 32 из них уже приняли их. Об этом заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Восемь стран будут представлены вторыми или третьими лицами. При этом Россия как хозяйка саммита уже пригласила всех ближайших соседей по СНГ, все они высказали свою готовность.

В саммите традиционно будут участвовать и генеральные секретари ООН, ШОС, СНГ, ЕАЭС, Союзного государства и президент Нового банка развития БРИКС.

Также формальные заявки на вступление в БРИКС подали Таиланд, Бангладеш, Гондурас, Индонезия, Нигерия, Государство Палестина, Сенегал, Алжир, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Казахстан, Куба, Бахрейн, Вьетнам и Кувейт.