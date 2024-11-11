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Малайзия получила приглашение присоединиться к БРИКС
Фото: 123RF/swissmacky
Малайзия получила приглашение присоединиться к БРИКС в качестве партнера. Об этом рассказал посол в РФ Чеонг Лун Лай в беседе с ТАСС.
По его словам, приглашение поступило около двух недель назад. В данный момент оно активно рассматривается, и в скором времени мазайзийская сторона даст на него ответ.
Ранее аналогичное приглашение также получила республика Уганда. По словам главы МИД страны Абубакера Джедже Одонго, БРИКС открывает для республики новые возможности в нынешнем многополярном мире.
Объем взаимных расчетов в национальных валютах при ведении внешней торговли между странами, входящими в состав БРИКС, достиг почти 65%, сообщал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. При этом тот же показатель в расчетах РФ со странами ШОС и Евразийского экономического союза превысил 90%.
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