Таиланд принял приглашение России стать страной – партнером БРИКС

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Таиланд принял официальное приглашение России стать страной – партнером БРИКС. Об этом заявил гендиректор департамента информации, пресс-секретарь таиландского МИД Никондет Пхалангкун.

По словам дипломата, 24 декабря на заседании кабинета министров было принято решение о положительном ответе на приглашение.

"Приобретение статуса страны – партнера БРИКС является важнейшим шагом для Таиланда на пути присоединения БРИКС в качестве полноправного члена в будущем. Это первый шаг на этом пути", – приводит ТАСС слова Пхалангкуна.

Ранее Индонезия получила приглашение стать страной – партнером БРИКС и дала положительный ответ.

Кроме того, президент Шри-Ланки Анура Диссаянаке в письме Владимиру Путину выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС. Отмечалось, что страна ожидает положительного ответа от стран объединения.