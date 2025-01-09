Депутат Иванов: ретриты в деревне помогают научиться полезным навыкам

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Поездки в деревню стали намного популярнее у россиян из-за возможности научиться навыкам, которые могут пригодиться в жизни: от работы на огороде до основ животноводства. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на комментарий председателя Общероссийской общественной организации "Россия Православная", депутата Брянской областной думы Михаила Иванова.

Он рассказал, что в последнее время российские бизнесмены и блогеры все чаще стали прибегать к деревенскому ретриту, подразумевающему под собой формат отдыха, который погружает человека в сельскую атмосферу, а также помогает научиться работать руками и вести хозяйство. Это, по мнению Иванова, позволяет отвлечься от городской суеты и ощутить единение с природой и историей.

Кроме того, организаторы подобных ретритов проводят мастер-классы по приготовлению блюд из местных продуктов, что привлекает ценителей аутентичной кухни.

Депутат вдобавок считает важным сохранить данный тренд, который способствует развитию внутреннего туризма и поддерживает малые сельские сообщества. Как утверждает Иванов, многие начинают ценить сельский труд и даже задумываются о переезде в деревню. Таким образом, по словам парламентария, в регионах развивается социальная динамика и укрепляется культурное наследие русской деревни.

"Безусловно, это правильный курс на сохранение традиционных ценностей, и региональным властям следует поддержать бизнесменов и блогеров, которые вместо Бали выбирают русскую деревню", – заключил Иванов.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз восхитился российской сельской местностью. Он во время своего путешествия по России увидел деревни и назвал их идиллией.

