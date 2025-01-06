Ирландский журналист Боуз назвал идиллией сельскую местность в России

Фото: 123RF/logorytm

Ирландский журналист Чей Боуз восхитился российской сельской местностью, назвав ее идиллией. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"Путешествуя по огромной стране, вы видите эти деревни, усеявшие сельскую местность. Идиллия", – написал Боуз.

В феврале 2024 года американский журналист Такер Карлсон после приезда в Россию восхитился станцией Московского метрополитена "Киевская". Он отметил, что эта станция выглядит лучше, чем что угодно в Штатах.

По словам Карлсона, в московском метро нет граффити на стенах, грязи, плохого запаха, бездомных, наркоманов и людей, которые могут толкнуть тебя под поезд, как в США.