Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 декабря, 18:00

Политика

Британский политик Гэллоуэй восхитился уровнем самоконтроля Путина

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин показывает невероятный уровень самоконтроля на фоне украинских провокаций, заявил британский политик Джордж Гэллоуэй в социальной сети X.

"Я вам скажу вот что: у Путина ангельское терпение", – отметил он, добавив, что если бы на месте российского президента был бывший премьер-министр Британии Уинстон Черчилль, от Киева уже не осталось бы "камня на камне".

Ранее Путин заявил, что Россия и дальше будет противостоять санкционным ограничениям и провокациям в свой адрес. Президент отметил, что путем введения большого количества санкций против России ведут гибридную войну. Однако, несмотря на это, страна продолжит развиваться благодаря высокой консолидации граждан страны.

Читайте также


политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика