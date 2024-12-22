Фото: kremlin.ru

Владимир Путин показывает невероятный уровень самоконтроля на фоне украинских провокаций, заявил британский политик Джордж Гэллоуэй в социальной сети X.

"Я вам скажу вот что: у Путина ангельское терпение", – отметил он, добавив, что если бы на месте российского президента был бывший премьер-министр Британии Уинстон Черчилль, от Киева уже не осталось бы "камня на камне".

Ранее Путин заявил, что Россия и дальше будет противостоять санкционным ограничениям и провокациям в свой адрес. Президент отметил, что путем введения большого количества санкций против России ведут гибридную войну. Однако, несмотря на это, страна продолжит развиваться благодаря высокой консолидации граждан страны.