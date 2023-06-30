Небензя заявил, что Запад провоцирует столкновение между ядерными державами

Фото: AP/TAСС/Yuki Iwamura

Страны запада, поддерживая Киев, сознательно провоцируют прямое столкновение между ядерными державами. Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"В милитаристском угаре и окончательно утратив связь с реальностью, Запад сознательно провоцирует прямое столкновение между ядерными державами", – приводит его слова РИА Новости.

По его словам, западные страны не находятся в нейтральном статусе в конфликте на Украине. Небензя напомнил, что совокупный объем военной помощи Киеву превысил 55 миллиардов долларов, а Запад предоставляет украинской армии разведданные для целеуказания и обучает вооруженные силы Украины.

Он подчеркнул, что международное право, в том числе Гаагская конвенция от 1907 года недвусмысленно запрещает нейтральным государствам любые подобные действия. По словам Небензи, совершение таких действий превращает государство в сторону вооруженного конфликта.

Ранее Небензя назвал поражение Киева в конфликте лишь вопросом времени. Он подчеркнул, что у Украины больше не осталось собственных вооружений, но остались украинцы, "которых как стадо гонят на убой".



В ICAN заявили, что США тайно разместили ядерные боеголовки в Европе