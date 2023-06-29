Полковник из США рассказал, что может спровоцировать ядерную войну

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Полковник США в отставке Дэниел Дэвис считает, что любые гарантии безопасности НАТО для Украины могут привести к эскалации конфликта между Россией и Западом, а также вызвать ядерную войну, сообщает "Газета.ру".

По его мнению, спровоцировать катастрофические последствия могут любые попытки втянуть Украину в зону ответственности Североатлантического альянса. Он добавил, что твердые заверения Киева в том, что США или Альянс будут готовы вступить в открытый конфликт с Москвой, подвергают будущее безопасности Америки очень высокому и ненужному риску.

Полковник считает, что близорукость стран НАТО запустила долгий и предсказуемый 15-летний процесс развязывания конфликта у границ России, который начался еще в 2008 году, когда Альянс заявил о желании принять Украину.

"Одна из самых больших ошибок Запада – нежелание считаться с тем, что у России есть обоснованные опасения в отношении национальной безопасности, и с тем, как они могут реагировать на действия Запада, которые они считают противоречащими их интересам", – заключил Дэвис.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Украину ждет "сюрприз" по вопросу ее членства в Североатлантическом альянсе, который раскроется на саммите НАТО в июле. Генсек Альянса Йенс Столтенберг добавил, что на предстоящем саммите озвучат решения по дальнейшей помощи Украине, а также по укреплению связей страны с военно-политическим блоком.

Он рассказал, что в настоящее время проводятся консультации. Генсек призвал не гадать о том, какие будут результаты. Однако у него нет сомнений, что лидеры стран – членов НАТО придут к единой позиции по вопросу вступления Украины в Альянс.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина станет кандидатом на вступление в НАТО.

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