Украине пообещали "сюрприз" по вопросу ее членства в НАТО на июльском саммите

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Украину ждет "сюрприз" по вопросу ее членства в Североатлантическом альянсе, который раскроется на саммите НАТО в июле, сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Такое заявления она сделала во время совместной пресс-конференции с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом, который в свою очередь не стал опровергать слова эстонского политика.

"Я уверена, что единственная гарантия безопасности (Украины. – Прим. ред.), которая действительно работает, – это НАТО. Но я не хочу как-либо испортить сюрприз саммита в Вильнюсе", – передает РИА Новости слова Каллас.

Столтенберг добавил, что на предстоящем саммите озвучат решения по дальнейшей помощи Украине, а также по укреплению связей страны с военно-политическим блоком.

Он рассказал, что в настоящее время проводятся консультации. Генсек призвал не гадать о том, какие будут результаты. Однако у него нет сомнений, что лидеры стран – членов НАТО придут к единой позиции по вопросу вступления Украины в Альянс.

"Лидеры стран НАТО в Вильнюсе утвердят многолетний пакет практической поддержки Украины, но также мы обсуждаем укрепление и политических связей, включая через потенциальное согласование Совета НАТО – Украина", – отметил Столтенберг.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина станет кандидатом на вступление в НАТО.

В свою очередь, Столтенберг заявил, что Победа Украины в конфликте с Россией – условие для любой дискуссии о членстве Киева в НАТО.

До этого в СМИ появилась информация о том, что французские власти поменяли свою позицию касательно вступления Украины в Североатлантический альянс и теперь рассматривают подобную возможность как гарантию безопасности для Киева.



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