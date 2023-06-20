Власти Франции решили поддержать вступление Украины в НАТО – СМИ

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Французские власти поменяли свою позицию касательно вступления Украины в Североатлантический альянс и теперь рассматривают подобную возможность как гарантию безопасности для Киева. Об этом сообщает издание Le Monde со ссылкой на источник в правительстве.

Уточняется, что дискуссия о присоединении Украины к НАТО проходила во время заседания Совета обороны в Елисейском дворце. Вероятность такого шага могла бы убедить украинского президента Владимира Зеленского вступить в переговоры, когда он сочтет нужным, отмечается в материале издания.

Вместе с тем, по информации источника газеты, власти Франции понимают, что Украина не сможет присоединиться к Альянсу в разгар конфликта.

Ранее Евросоюз в отчете по заявке Украины на членство сообщил, что Киев выполнил два из семи условий, необходимых для начала формальных переговоров о вступлении в ЕС.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Вашингтон не станет облегчать путь Киева для присоединения к составу Североатлантического альянса.

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