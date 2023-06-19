В ЕС заявили, что Киев выполнил 2 из 7 условий для начала переговоров о вступлении – СМИ

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Евросоюз в отчете по заявке Украины на членство сообщит, что Киев выполнил два из семи условий, необходимых для начала формальных переговоров о вступлении в ЕС. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная, украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией. Два высокопоставленных чиновника ЕС, которые были проинформированы об отчете, заявили, что Украина к настоящему времени выполнила два критерия", – говорится в материале издания.

Как уточнили источники, выполнение условий было связано с юридической реформой и законом о СМИ. При этом отмечается, что документ будет носить умеренно положительный характер. Неназванный европейский чиновник заявил, что ЕС "никогда бы не применил негативный тон по отношению к Украине в текущей ситуации".

Ожидается, что отчет будет направлен постпредам стран Евросоюза, после его получат на встрече министров по европейским делам.

Ранее сообщалось, что Украина планирует попросить 400 миллиардов долларов, чтобы превратиться в "энергетический хаб Европы". Проект рассчитан на реализацию к 2050 году.

Отмечается, что Украина планирует локализовать 90% производства малых модульных реакторов (ММР) и самостоятельно производить ядерное топливо. Также, согласно проекту, добыча нефти вырастет в 6,7 раза, до 15 миллионов, ежегодный экспорт газа достигнет 66 миллиардов кубометров, нефтепереработка составит 11 миллионов тонн.

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