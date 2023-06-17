Украина попросит 400 млрд долларов в рамках проекта "энергетического хаба Европы" – СМИ

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Украина планирует попросить 400 миллиардов долларов, чтобы превратиться в "энергетический хаб Европы", сообщает РИА Новости со ссылкой на украинской издание Forbes.

"К 2050 году Украина станет энергетическим хабом Европы, производство электричества вырастет в 7 раз, добыча газа – в 4 раза, нефти – более чем в 6 раз. В энергетику будет инвестировано более 400 миллиардов долларов. Такое будущее украинской энергетики правительство представит международным партнерам и донорам в Лондоне на международной конференции по восстановлению Украины", – указано в материале издания.

Отмечается, что Украина планирует локализовать 90% производства малых модульных реакторов (ММР) и самостоятельно производить ядерное топливо. Также, согласно проекту, добыча нефти вырастет в 6,7 раза до 15 миллионов, ежегодный экспорт газа достигнет 66 миллиардов кубометров, нефтепереработка составит 11 миллионов тон.

Кроме того, в рамках программы предполагается строительство 69 ГВт электролизеров для производства водорода и увеличение пропускной способности для экспорта электроэнергии в страны ЕС в 5 раз до 10 ГВт.

При этом, по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, такие показатели являются крайне завышенными, поскольку превышают и без того амбициозную энергетическую стратегию страны.

Ранее стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность хранить газ в подземных газовых хранилищах на Украине.

Речь идет о размещении топлива в Бильче-Волицко-Угерском хранилище в 96 километрах от границы с Польшей. Объект способен вмещать до 17 миллиардов кубометров голубого топлива.

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