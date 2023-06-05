Цены на газ в Европе превысили отметку в 300 долларов за тысячу кубометров

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Биржевые цены на газ в Европе выросли на 16%, превысив отметку в 300 долларов за тысячу кубометров, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего хаба в Европе TTF на открытии торговались в 265,5 доллара за тысячу кубометров, прибавив 0,8% от прошлого значения. В 15:49 по московскому времени их стоимость поднялась до 307,4 доллара, прибавив 16,7%.

Днем ранее, 4 июня, фьючерсы TTF стоили 263,3 доллара за тысячу кубометров.

Ранее цены на газ в Европе превышали отметку в 300 долларов за тысячу кубометров 31 мая, на тот момент стоимость топлива в европейских странах выросла на 10%. Это было связано с информацией об остановке СПГ-завода Hammerfest LNG норвежской компании Equinor из-за утечки. Точный размер утечки топлива не был известен.

После сообщений об утечке фьючерс TTF начал стоить 304,8 доллара за тысячу кубометров.

До этого сообщалось, что 25 мая биржевые цены на газ в Европе впервые за два года опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Ближайшие фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки 311,5 доллара за тысячу кубов.



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