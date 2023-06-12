Евросоюз рассматривает возможность хранения газа в украинских ГПХ – СМИ

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Евросоюз рассматривает возможность хранить газ в подземных газовых хранилищах на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, европейские чиновники рассматривают вариант размещения топлива в Бильче-Волицко-Угерском хранилище в 96 километрах от границы с Польшей. Оно способно вмещать до 17 миллиардов кубометров голубого топлива.

"Украинское хранилище может помочь сбалансировать спрос и предложение во второй половине лета 2023 года, учитывая их отличную связь с газовыми рынками ЕС", – прокомментировали в немецкой коммунальной компании RWE AG.

В материале издания отмечается, что планы ЕС имеют шанс на осуществление, если будет обеспечена защита от потенциальных потерь в условиях конфликта.

Ранее биржевые цены на газ в Европе выросли на 16%, превысив отметку в 300 долларов за тысячу кубометров. Фьючерсы по индексу крупнейшего хаба в Европе TTF на открытии торговались в 265,5 доллара за тысячу кубометров, прибавив 0,8% от прошлого значения.



Евросоюз установил потолок цен на газ