В Минэнерго исключили единый подход по ценам на газ для Белоруссии и Казахстана

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Цены на российский газ для Белоруссии и Казахстана будут отличаться. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

"Там сложная конструкция, нет такого, что цены (для Казахстана. – Прим. ред.) ниже, чем в Белоруссию… Сегодня цена в каждой стране разная. Давно это было принято", – цитирует его РИА Новости.

При этом, пояснил Шульгинов, Россия продает газ партнерам по ценам ниже мировых. Стоимость газа страна будет устанавливать с учетом собственных интересов, возможностей и других аспектов.

Между тем увеличивать поставки нефти в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Россия не планирует.

"В страны ЕАЭС мы поставляем нефть и нефтепродукты по индикативным балансам. Мы их рассматриваем каждый год, и там определяются объемы", – пояснил Шульгинов.

До этого СМИ сообщали, что Россия планирует приостановить экспорт бензина. В публикации указывалось, что причиной для этого может стать дефицит топлива на внутреннем рынке страны и рост цен после сокращения объема финансовой поддержки для нефтеперерабатывающих заводов.

