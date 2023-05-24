Киев настаивает на сохранении транзита российского газа через Украину – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самари

Киев и "Нафтогаз Украины" настаивают на сохранении транзита российской нефти и газа через территорию страны, чтобы сохранить доходы государства, сообщает газета Washington Post.

Газета пишет, что власти требуют от Запада ужесточить антироссийские санкции вплоть до разрыва экономических связей, при этом у самого Киева нет другого выбора, кроме как поддерживать свои собственные коммерческие сделки с российскими компаниями.

Украинские власти настаивают на том, что это дает им рычаги воздействия на Москву и помогает ограничивать количество мест, по которым наносятся ракетные удары.

13 апреля глава компании "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов сообщил, что Арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить компании деньги за нанесенный ущерб. Он охарактеризовал произошедшее как победу.

Суд постановил, что компенсация должна равняться справедливой рыночной стоимости активов "Нафтогаза" до момента их потери, отметили в компании. До этого компания требовала выплат на сумму около 10 миллиардов рублей.

Компания "Нафтогаз" подавала в Международный арбитражный суд иск против "Газпрома" из-за несвоевременной оплаты им услуг по транзиту газа через территорию Украины. Компания требовала денежные средства, которые российская компания якобы не смогла бы выплатить вовремя и полностью.

