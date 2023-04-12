Страны Восточной Европы ищут замену российскому урану – СМИ

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Некоторые восточноевропейские АЭС ищут новых поставщиков урана, чтобы снизить зависимость от российского ядерного топлива, сообщает Bloomberg.

По информации агентства, они собираются заключить новые контракты до 2025 года. В качестве альтернативного поставщика рассматривают Казахстан, который производит около 40% мирового урана.

Исполнительный директор казахстанской государственной компании "Казатомпром" Ержан Муканов подчеркнул, что геополитическая неопределенность меняет потоки ядерного топлива, побуждая некоторых производителей создавать запасы.

По его словам, Казахстан готовит свои запасы к добыче, чтобы иметь возможность ответить на запросы рынка. Он добавил, что в этом году планируется поддерживать производство топлива на уровне 22 тысяч тонн.

США также хотят уменьшить зависимость от российского обогащенного урана, но, как считает Bloomberg, это не смогло сдержать стремительный рост экспорта ядерного топлива из России. По прогнозам Всемирной ядерной ассоциации, спрос на уран в мире вырастет на треть к 2030 году.

Ранее колумнист французского издания AgoraVox Патрис Браво выразил мнение, что санкции против атомной отрасли России вернутся Западу бумерангом.

Колумнист отметил, что атомная отрасль России – это признанный во всем мире поставщик уникальных технологий обогащения урана. Он напомнил, что в атомной отрасли в РФ заняты порядка 250 тысяч сотрудников и Россия является крупнейшим экспортером урана.

Браво также привел оценки экспертов, которые показывают, что РФ обладает 42% мировых мощностей по переработке урана. По его словам, по всему миру строятся АЭС с участием России.

По мнению журналиста, в 2022 году Франция значительно увеличила закупки урана у РФ и в случае введения санкций против российской атомной отрасли неизвестно, хватит ли Парижу топлива для собственных АЭС.

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