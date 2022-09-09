"Нафтогаз" подал иск против "Газпрома" из-за якобы неуплаты транзита

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Украинская энергетическая компания "Нафтогаз" подала в Международный арбитражный суд иск против "Газпрома" из-за несвоевременной оплаты им услуг по транзиту газа через территорию Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Как рассказали в пресс-службе, компания требует выплатить ей денежные средства, которые российский энергетический гигант, пользуясь услугами по транспортировке газа через Украину, якобы не выплатит вовремя и полностью.

В начале мая "Оператора ГТС Украины" сообщил о возможности прекращения транзита российского газа через станцию "Сохрановка" из-за форс-мажорных обстоятельств. При этом отмечалось, что в случае продолжения подачи газа с российской стороны на "Сохрановку" будут уменьшены объемы на точках выхода из украинской ГТС.

В "Газпроме" же заявили, что не видят оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме, сославшись на отсутствие подтверждения форс-мажора. Там также отметили, что перенести весь транзит на станцию "Суджа" невозможно, напомнив, что услуги по транзиту полностью оплачены.

