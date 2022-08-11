"Нафтогаз" подтвердил возобновление прокачки нефти по украинскому участку "Дружбы"

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Компания "Укртранснафта" возобновила транспортировку нефти по украинскому участку нефтепровода "Дружба" в направлении Словакии и Венгрии. Об этом говорится в заявлении компании "Нафтогаз Украины".



Отмечается, что "Укртранснафта" получила платеж за услуги по транспортировке сырья от венгерской MOL 10 августа. После поступления средств на счет компания возобновила транспортировку.

Ранее в словацком нефтеперерабатывающем заводе Slovnaft отметили, что что сырье вновь стало поступать в страну. Пресс-секретарь предприятия Антон Молнар сообщил, что первые литры нефти сначала поступили на линейную производственно-диспетчерскую станцию "Будковце".

