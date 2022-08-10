РФ и Украина приняли предложение Slovnaft и MOL на оплату транзита по "Дружбе" – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия и Украина согласились на предложение венгерского нефтегазового концерна MOL и нефтеперерабатывающего комбината Slovnaft по оплате за транспортировку нефти РФ по южной ветке нефтепровода "Дружба", сообщает издание Pravda со ссылкой на источники в Slovnaft.

По данным издания, транзит нефти возобновится в ближайшее время. Уточняется, что транзит нефти через Украину оплатил венгерский концерн.

В свою очередь, вице-премьер Словакии Рихард Сулик заявил, что что прокачка нефти по нефтепроводу может быть возобновлена в ближайшие часы.

Ранее компания "Транснефть" подтвердила остановку 4 августа прокачки "Укртранснафтой" российской нефти по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" из-за невозможности РФ провести платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза.

Уточнялось, что по данной ветке нефть поставляется Словакии, Чехии и Венгрии. При этом поставки нефти в направлении Польши и Германии продолжаются через Белоруссию.

