Венгерская MOL захотела взять на себя оплату транзита российской нефти через Украину

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Венгерская энергетическая компания MOL инициировала переговоры о взятии на себя обязательств по оплате транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу MOL.

По данным компании, транзит нефти через территорию Украины не осуществляется уже в течение нескольких дней в связи с наличием у банков технических проблем. В MOL уточнили, что они связаны с оплатой транзита российской стороной.

В венгерской компании пояснили, что работают над решением этой проблемы, отметив также, что имеющихся в их распоряжении резервов должно хватить на несколько недель.

Ранее компания "Транснефть" подтвердила остановку 4 августа прокачки "Укртранснафтой" российской нефти по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" из-за невозможности РФ провести платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза.

Уточнялось, что по данной ветке нефть поставляется Словакии, Чехии и Венгрии. При этом поставки нефти в направлении Польши и Германии продолжаются через Белоруссию.

