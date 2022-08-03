В бундестаге предупредили о риске беспорядков в Германии из-за эмбарго на российскую нефть

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Депутат бундестага Йенс Кеппен считает, что эмбарго на российскую нефть может привести к беспорядкам в Восточной Германии. Об этом сообщает издание Telepolis.
Отмечается, что речь идет о ситуации вокруг нефтеперерабатывающего завода PCK Raffinerie GmbH, который находится в городе Шведт, в земле Бранденбург. По словам парламентария, атмосфера в данном регионе накалена.
"Я не хочу даже представлять, что нас ждет в политическом плане, когда на заправках обнаружится дефицит", – сказал он.
Издание отмечает, что до вступления в силу запрета на поставки нефти из России по нефтепроводу "Дружба" осталось пять месяцев. Авторы статьи считают, что власти Германии бросили жителей региона на произвол судьбы, и, вероятно, не планируют сохранять рабочие места и зарплаты сотрудников PCK Raffinerie GmbH.
1 августа газета Financial Times сообщила, что Запад решил воздержаться от введения ограничительных мер на продажу российской нефти из-за опасения роста цен на топливо и сокращения мировых поставок энергоносителей.
Отмечалось, что полномасштабные ограничения вызывают опасения у США, которые уверены, что такие меры привели бы к резкому скачку цен на нефть и дефициту предложения. Кроме того, в конце июля Брюссель внес изменения в ограничения в отношении российских госкомпаний, выражая опасения по поводу глобальной энергетической безопасности.
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