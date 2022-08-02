G7 рассматривает вариант полного запрета перевозки российской нефти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Страны G7 рассматривают вариант полного запрета услуг, позволяющих перевозить российские нефть и нефтепродукты, сообщает РИА Новости.

В заявлении стран говорится, что они готовы рассмотреть целый ряд подходов, в том числе полный запрет на все услуги, которые позволяют транспортировать российскую морскую сырую нефть и нефтепродукты по всему миру, если только нефть не закупается по цене или ниже той, что должна быть согласована в консультации с международными партнерами.

Также G7 рассмотрят механизмы, позволяющие уязвимым странам сохранить доступ к рынкам энергоносителей, в том числе из России.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европы заранее подготовиться к тому, что РФ может полностью прекратить поставлять газ. По мнению политика, "Газпром" якобы намеренно держит заполняемость своих хранилищ на низком уровне. Глава ЕК напомнила, что приоритетной задачей является достижение полной независимости от импорта российского газа не позднее 2027 года.

До этого издание Politico сообщило об опасениях президента Украины Владимира Зеленского относительно того, что с наступлением холодов Россия может использовать тактику "генерала Мороза". В публикации утверждалось, что холодная зима может вынудить Европу пойти на уступки Москве в вопросах поставок оружия Киеву и санкций, чтобы взамен получить стабильные поставки газа для обогрева домохозяйств и функционирования экономики.

