В "Транснефти" сообщили о поступлении в банк платежа за транзит нефти РФ через Украину

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Платеж за транспортировку российской нефти через Украину, в том числе в Чехию, поступил в банк, заявил советник президента компании "Транснефть" Игорь Демин.

"Ждем подтверждения о прохождении средств от "Укртранснафты", чтобы можно было открыть прокачку на Чехию. Что касается всех проведенных платежей, мы учтем это в дальнейших взаиморасчетах", – сообщил он РИА Новости.

Ранее компания "Транснефть" подтвердила остановку 4 августа прокачки "Укртранснафтой" российской нефти по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" из-за невозможности РФ провести платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза.

По данной ветке нефть поставляется Словакии, Чехии и Венгрии. При этом поставки нефти в направлении Польши и Германии продолжаются через Белоруссию.

Позднее Россия и Украина согласились на предложение венгерского нефтегазового концерна MOL и нефтеперерабатывающего комбината Slovnaft по оплате за транспортировку нефти РФ по южной ветке нефтепровода "Дружба".

