В "Газпроме" не видят препятствий для дальнейшего транзита газа через Украину

"Газпром" не видит препятствий для дальнейшего транзита газа через Украину. Об этом заявил официальный представитель холдинга Сергей Куприянов.

Ранее Украина, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, уведомила "Газпром" о приостановке транзита через станции в ДНР с 11 мая. Речь минимум от трети российского газа для Европы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.