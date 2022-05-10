Германия готовит план на случай прекращения поставок газа из России – СМИ

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Берлин готовит кризисный план на случай внезапного прекращения поставок российского газа. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

По информации собеседников агентства, подготовку плана возглавляет министерство экономики ФРГ. В частности, предусматривается предоставление правительством кредитов и гарантий для поддержки энергетических компаний и осуществление контроля над критически важными факторами. Кроме того, согласно плану, Германия также сможет приобретать доли в компаниях.

В публикации указывается, что Берлин приближается к пределу санкций, которые он может ввести, не вызвав экономический спад. При этом источники отмечают, что даже представители правящей коалиции, выступающие за антироссийские санкции, настороженно относятся к введению ограничительных мер в отношении газа.

Один из собеседников издания утверждает, что главы крупных немецких компаний, якобы имеющие связи с Россией, встречались с немецкими чиновниками и призывали их не запрещать газ из России.

Ранее сообщалось, что Германия и Катар не могут договориться о долгосрочных поставках сжиженного природного газа. По информации Reuters, стороны обсуждают длительность действия контракта и угрозу, которую долгосрочное соглашение может представлять для целей Берлина по декарбонизации. Доха, в свою очередь, оговаривает положение, ограничивающее направление поставок СПГ, чтобы не позволить ФРГ перенаправлять газ в другие районы ЕС.

До этого российский сенатор Алексей Пушков заявил, что объявленный Германией курс на отказ от российского газа в период 2022–2023 годов выглядит утопическим. По его словам, эта задача невыполнима даже к 2027 году.

В конце марта Владимир Путин распорядился перевести платежи за поставки газа в недружественные страны в рубли в ответ на антироссийские санкции. Новая схема заработала с 1 апреля.

