Германия и Катар не могут договориться о поставках СПГ – СМИ

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Германия и Катар не могут договориться о долгосрочных поставках сжиженного природного газа, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Уточняется, что у сторон возникли разногласия относительно новых условий, в частности, длительности какого-либо контракта.

Один из собеседников агентства заявил, что стороны обсуждают длительность действия контракта и угрозу, которую долгосрочное соглашение может представлять для целей Берлина по декарбонизации.

Доха, в свою очередь, оговаривает положение, ограничивающее направление поставок СПГ, чтобы не позволить ФРГ перенаправлять газ в другие районы ЕС.

По мнению источника, поставок сжиженного природного газа из Катара пока не ожидается. При этом другие собеседники агентства утверждают, что немецкие газовые компании возобновят переговоры с Катаром в мае.

Ранее министр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби заявил, что Доха пока не сможет помочь Европе с поставками газа, поскольку альтернативы российскому топливу пока нет.

Он добавил, что 85% экспорта сжиженного природного газа страны – это долгосрочные контракты, в основном с азиатскими странами, а российские поставки в Европу можно заменить не раньше, чем через 5–7 лет.

