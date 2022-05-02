Пушков назвал безумием планы ФРГ отказаться от газа из России к 2024 году

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Объявленный Германией курс на отказ от российского газа в период 2022–2023 годов выглядит утопическим, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

"Возможно, эта задача невыполнима вообще, даже к 2027 году. Но, что касается 2022–2023 годов, такой отказ был бы для Германии безумием", – написал политик в своем телеграм-канале.

Накануне немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на ученых из Юлихского исследовательского центра сообщило, что ради отказа от российского газа Евросоюзу придется остановить промышленность.

Так, по данным экспертов, чтобы заполнить европейские хранилища на 63% к 1 августа, то все металлургические, цементные и химические заводы в ЕС должны быть отключены прямо сейчас и до июля. Газовым станциям придется приостановить работу практически на весь июль.

В конце марта Владимир Путин распорядился перевести платежи за поставки газа в недружественные страны в рубли в ответ на антироссийские санкции. Новая схема заработала с 1 апреля.

Некоторые страны от такого алгоритма отказались. В частности, рублевые счета не стали заводить компании Болгарии, Чехии, и Польши.

При этом официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что Варшава продолжает закупки российского газа реверсом из Германии после приостановки прямых поставок. Объем, по его данным, составляет порядка 30 миллионов кубических метров в сутки.

Как отмечал ранее Пушков, покупка Польшей российского газа по реверсу из ФРГ противоречит заявлениям польских властей о ненужности топлива из России.

