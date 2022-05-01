Евросоюзу придется остановить промышленность ради отказа от российского газа – ученые

Фото: depositphotos/63ru78

Ради отказа от российского газа Евросоюзу придется остановить промышленность. Об этом сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на ученых из Юлихского исследовательского центра .

Эксперты составили расчетную модель, с помощью которой оценили, сможет ли ЕС выполнить целевые показатели по заполнению газовых хранилищ в случае отказа от двух третей объема газа из России.

Специалисты пришли к выводу, что для этого придется отключить европейские промышленные предприятия весной и летом. Кроме того, при сокращении поставок газа из РФ невозможно будет заполнить хранилища объемами, достаточными для прохождения зимнего периода.

Так, по данным исследователей, чтобы заполнить европейские хранилища на 63% к 1 августа, то все металлургические, цементные и химические заводы в ЕС должны быть отключены прямо сейчас и до июля. Газовым станциям придется приостановить работу практически на весь июль.

Кроме того, ученые поставили под сомнения заверения вице-президента Еврокомиссии Франса Тиммерманса о том, что Евросоюз сможет к 1 ноября заместить две трети поставок российского газа и заполнить свои хранилища до 80%. В таком случае, подсчитали эксперты, придется ограничивать газовое снабжение в октябре.

В конце марта Владимир Путин распорядился перевести платежи за поставки газа в недружественные страны в рубли в ответ на антироссийские санкции. Новая схема заработала с 1 апреля.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад украл у России более 300 миллиардов долларов.

