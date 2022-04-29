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Экономика

29 апреля, 21:42

Запад украл у РФ более 300 млрд долларов, забрав деньги за газ – Лавров

экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад украл у страны более 300 миллиардов долларов.

"Когда после начала специальной военной операции на Украине наши западные друзья украли у нас более чем 300 миллиардов долларов, по факту они украли то, что заплатили сами же за газ", – заявил глава МИД РФ в интервью телеканалу Al Arabiya.

В конце марта Владимир Путин распорядился перевести платежи за поставки газа в недружественные страны в рубли в ответ на антироссийские санкции. Новая схема заработала с 1 апреля.

Некоторые страны от такого алгоритма отказались. В частности, рублевые счета не стали заводить компании от Польши и Болгарии, после чего "Газпром" приостановил поставки в эти страны. Также от оплаты газа в рублях отказались в Чехии.

Главный экономист японского банка Mizuho Сюнсукэ Кобаяси ранее заявил, что миру грозит конец света в случае введения эмбарго на поставки российского газа. Он отметил, что при остановке трубопроводов из РФ потребуется новая инфраструктура.

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