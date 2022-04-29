Европа в ближайшее время точно не сможет отказаться от российского газа – Силуанов

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Европейские страны в ближайшее время определенно не смогут отказаться от газа России, поставки будут сохранены, сообщил РИА Новости глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"Европа в ближайшее время точно не сможет отказаться от российского газа, поставки будут сохранены. Тем не менее, когда мы планируем бюджет на будущие периоды, естественно, мы учитываем снижение потребления европейскими партнерами, с одной стороны, а с другой стороны – мы также рассчитываем на увеличение объемов поставок по другим направлениям", – пояснил министр, добавив, что в настоящее время идут попытки диверсифицировать поставки на восточное направление.
Говоря о способности бюджета РФ выдержать снижение потребления российского газа Европой, Силуанов заявил, что бюджет справится. Кроме того, по словам министра, Россия его "балансирует", учитывая изменения ситуации.
По словам главы Минфина, ведомство в планах на будущие периоды берет во внимание снижение поставок газа в европейские страны, однако и рассчитывает на рост по другим направлениям.
В конце марта Владимир Путин распорядился перевести в рубли платежи за поставки газа в недружественные страны в ответ на антироссийские санкции. Новая схема заработала с 1 апреля.
Позднее ряд стран от такого порядка оплаты отказался. В их числе были Польша и Болгария. На фоне этого 27 апреля "Газпром" приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG.
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