Городские службы установили в Москве 86 новых указателей и 316 информационных полей, сообщает комплекс городского хозяйства.

Алкоголь и табак пока не могут быть внесены в список параллельного импорта, проинформировали в Минпромторге.

В госпитале Вишневского раненым участникам операции по защите Донбасса вручены госнаграды, передает МО РФ.