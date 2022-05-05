Владелец франшизы KFC и Pizza Hut не смог продать бизнес в России. Сделка между ресторанным холдингом с польскими корнями AmRest и российским инвестиционным фондом "ВТБ Капитал" не состоится.

Как пишет "Коммерсант", договаривались компании еще до начала спецоперации на Украине. А сделка сорвалась из-за санкций Евросоюза против ВТБ.

Теперь компания ищет нового покупателя. И даже готова предложить 50-процентный дисконт. Но даже так владельцу франшизы будет очень сложно найти желающих на сделку. Рисковать вторичными санкциями США вряд ли кто-то захочет.

О приостановке работы России компания объявили еще 9 марта. Но KFC и Pizza Hut до сих пор открыты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.