Экономист дал прогноз по курсу доллара

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Кандидат экономических наук Михаил Беляев считает, что доллар остановит свое падение.

По его мнению, при коррекции доллар не поднимется выше 72–73 рублей.

"Судя по всему, доллар достиг дна и ожидать дальнейшего снижения не стоит. Если доллары есть на руках, то продавать их не надо. Если есть накопления в рублях, то все зависит от вашего намерения, что делать дальше. Момент для покупки вполне удачный", – приводит RT его слова.

Эксперт подчеркнул, что российская экономика вполне устойчива и готовится к адаптации к новым условиям, а признаки кризиса внутри страны отсутствуют.

В то время как экономика США "в противоположном состоянии" из-за роста инфляции и повышения ключевой ставки ФРС, что влияет на позиции доллара.

Ранее сообщалось, что курс доллара опустился ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года.

По состоянию на 10:11 по московскому времени стоимость американской валюты составила 66,23 рубля, снизившись на 7 копеек. До этого в моменте доллар достигал отметки в 65,31 рубля, что является рекордным показателем за последние два года.

Курс евро между тем составил 69,95 рубля. Падение составило 49 копеек. Накануне европейская валюта опускалась до рекордных 69,9 рубля – впервые с февраля 2020 года.