Экономист дал прогноз по курсу доллара

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Кандидат экономических наук Михаил Беляев считает, что доллар остановит свое падение.
По его мнению, при коррекции доллар не поднимется выше 72–73 рублей.
"Судя по всему, доллар достиг дна и ожидать дальнейшего снижения не стоит. Если доллары есть на руках, то продавать их не надо. Если есть накопления в рублях, то все зависит от вашего намерения, что делать дальше. Момент для покупки вполне удачный", – приводит RT его слова.
Эксперт подчеркнул, что российская экономика вполне устойчива и готовится к адаптации к новым условиям, а признаки кризиса внутри страны отсутствуют.
В то время как экономика США "в противоположном состоянии" из-за роста инфляции и повышения ключевой ставки ФРС, что влияет на позиции доллара.
Ранее сообщалось, что курс доллара опустился ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года.
По состоянию на 10:11 по московскому времени стоимость американской валюты составила 66,23 рубля, снизившись на 7 копеек. До этого в моменте доллар достигал отметки в 65,31 рубля, что является рекордным показателем за последние два года.
Курс евро между тем составил 69,95 рубля. Падение составило 49 копеек. Накануне европейская валюта опускалась до рекордных 69,9 рубля – впервые с февраля 2020 года.
Рубль продолжил укрепляться на Мосбирже
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: