Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара опустился ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:11 по московскому времени стоимость американской валюты составила 66,23 рубля, снизившись на 7 копеек. До этого в моменте доллар достигал отметки в 65,31 рубля, что является рекордным показателем за последние два года.

Курс евро между тем составил 69,95 рубля. Падение составило 49 копеек. Накануне европейская валюта опускалась до рекордных 69,9 рубля – впервые с февраля 2020 года.

Ранее экономист призвал россиян не торопиться с продажей и покупкой иностранной валюты. По его словам, тенденция к ослаблению курса доллара может измениться, благодаря чему появится возможность продать валюту выгоднее.

До этого доцент кафедры государственной политики МГУ, кандидат экономических наук Юрий Юденков выразил мнение, что в ближайшее время рубль будет укрепляться. Это связано с решением об экспорте газа за рубли, а также указом президента РФ об ответных экономических мерах на антироссийские санкции, объяснил аналитик.