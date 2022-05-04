В Москве одобрили первые заявки для замены ушедшего зарубежного фастфуда

В Москве одобрили первые заявки предпринимателей, которые хотят занять места ушедшего зарубежного фастфуда.

Среди первых получателей субсидий – сеть "Теремок". Компания предлагает покупателям блины и традиционную русскую кухню. На что потратят деньги? И как обстоят дела на фуд-кортах в данный момент?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.