В России за сутки госпитализировали 1 000 человек с коронавирусом

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В России за последние сутки госпитализированы 1 000 человек с диагностированным коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Согласно официальным данным, за тот же период были выписаны 5 014 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в РФ вылечили 17 614 371 человека.

Также за последние 24 часа был зафиксирован 4 531 новый случай коронавируса. Скончался 101 пациент с диагностированной ранее пневмонией и положительным тестом на COVID-19.

По мнению главы научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиля Хафизова, в Россию может вернуться "Дельта"-штамм коронавируса. Эксперт связал это с ослабеванием иммунитета населения.