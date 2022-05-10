В России за сутки госпитализировали 1 000 человек с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России за последние сутки госпитализированы 1 000 человек с диагностированным коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.
Согласно официальным данным, за тот же период были выписаны 5 014 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в РФ вылечили 17 614 371 человека.
Также за последние 24 часа был зафиксирован 4 531 новый случай коронавируса. Скончался 101 пациент с диагностированной ранее пневмонией и положительным тестом на COVID-19.
По мнению главы научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиля Хафизова, в Россию может вернуться "Дельта"-штамм коронавируса. Эксперт связал это с ослабеванием иммунитета населения.
Эксперт рассказал, когда готовиться к новой вспышке COVID-19
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