В Минздраве подтвердили консультации с ВОЗ по признанию российской вакцины от COVID-19

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о ходе консультаций со Всемирной организацией здравоохранения по признанию российской вакцины от COVID-19, передает ТАСС.

"Продолжаются", – заявил глава Минздрава России в ответ на соответствующий вопрос.

Также Мурашко сообщил о нормализации ситуации с наличием в стране лекарственных препаратов. Это касается и препаратов для терапии болезней щитовидной железы.

В марте Всемирная организация здравоохранения приостановила оценку российской вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за технических сложностей. Инспекцию отложили на более поздний срок.

Ранее Минздрав РФ зарегистрировал новый препарат от коронавируса, разработанный фармацевтической компанией "Промомед". Лекарственное средство на основе нирматрелвира и ритонавира получило регистрацию 21 апреля.

Также в ведомстве выдали регистрационное удостоверение для препарата от COVID-19 с действующим веществом миробивир, разработанного компанией "Фармасинтез".