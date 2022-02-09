Гинцбург заявил о неизбежности регистрации "Спутника V" в ВОЗ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Регистрация российской вакцины от коронавируса "Спутник V" Всемирной организацией здравоохранения неизбежна. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью сербской газете "Политика".
По его словам, регистрация вакцины неизбежна, так как научно доказана эффективность и безопасность "Спутника V". Гинцбург отметил, что этот факт подтвержден более чем в 20 публикациях в мировых медицинских журналах.
"Аденовирусная платформа, на которой основывается наша вакцина, изучалась более 30 лет и полностью безопасна, у нее нет серьезных побочных эффектов типа миокардита, воспаления сердечной мышцы, которые связывают с некоторыми другими платформами вакцин", – заявил Гинцбург.
Он добавил, что гордится сотрудничеством с Сербией, которая была одной из первых стран в мире, где воспользовались "Спутником V". Гинцбург также рассказал, что сейчас идут переговоры о производстве в Сербии вакцины "Спутник Лайт".
Ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что процесс экспертизы российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе идет непросто, однако ее допуск на европейский рынок все же возможен. Он подчеркнул, что этот процесс сложен в организационном, техническом, юридическом и политическом плане.
РФ и ЕС до сих пор не завершили работу по взаимному признанию вакцин – Путин
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: