Гинцбург заявил о неизбежности регистрации "Спутника V" в ВОЗ

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Регистрация российской вакцины от коронавируса "Спутник V" Всемирной организацией здравоохранения неизбежна. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью сербской газете "Политика".

По его словам, регистрация вакцины неизбежна, так как научно доказана эффективность и безопасность "Спутника V". Гинцбург отметил, что этот факт подтвержден более чем в 20 публикациях в мировых медицинских журналах.

"Аденовирусная платформа, на которой основывается наша вакцина, изучалась более 30 лет и полностью безопасна, у нее нет серьезных побочных эффектов типа миокардита, воспаления сердечной мышцы, которые связывают с некоторыми другими платформами вакцин", – заявил Гинцбург.

Он добавил, что гордится сотрудничеством с Сербией, которая была одной из первых стран в мире, где воспользовались "Спутником V". Гинцбург также рассказал, что сейчас идут переговоры о производстве в Сербии вакцины "Спутник Лайт".

Ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что процесс экспертизы российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе идет непросто, однако ее допуск на европейский рынок все же возможен. Он подчеркнул, что этот процесс сложен в организационном, техническом, юридическом и политическом плане.

