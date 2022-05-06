Производители пива в РФ столкнулись с трудностями из-за сбоев в ЕГАИС

Производители пива в России столкнулись с трудностями из-за сбоев в работе государственной системы учета алкоголя – ЕГАИС. Сейчас компании пытаются решить проблемы с отгрузками. Об этом рассказали в Ассоциации производителей пива.

Ранее СМИ сообщали, что сбои системы могли вызвать хакерские атаки. Из-за этого крупные пивоваренные заводы начали останавливать свое производство. На данный момент, по сообщениям Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, система ЕГАИС работает в штатном режиме.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.