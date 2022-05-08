Производители соков в России могут временно приостановить работу заводов. Предприятия испытывают проблемы из-за дефицита комплектующих для оборудования. Сейчас оно на 90% иностранное.

Где ищут новых поставщиков? И как государство может помочь производителям в этой ситуации? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.