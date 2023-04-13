РФ проанализирует решение Гааги о выплате компенсации "Нафтогазу" в 5 млрд рублей – Песков

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Россия проанализирует решение трибунала в Гааге, которое обязало РФ выплатить компании "Нафтогаз" 5 миллиардов рублей за ущерб от потери крымских активов, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков добавил, что это не новая тяжба.

"Решение вместе с тем новое, нужно проанализировать, и наши специалисты, которые занимаются защитой наших прав в этом деле, будут сейчас анализировать, принимать решения о дальнейших действиях", – сказал он.

13 апреля глава компании "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов сообщил, что Арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить компании деньги за нанесенный ущерб. Он охарактеризовал произошедшее как победу.

"Речь идет о последствиях захвата Россией наших активов в Крыму в 2014 году", – приводит его слова сайт компании.

Чернышов добавил, что в случае отказа РФ от исполнения судебного решения компания может начать процесс по его принудительному исполнению.

Суд постановил, что компенсация должна равняться справедливой рыночной стоимости активов "Нафтогаза" до момента их потери, отметили в компании. До этого компания требовала выплат на сумму около 10 миллиардов рублей.

Ранее компания "Нафтогаз" подавала в Международный арбитражный суд иск против "Газпрома" из-за несвоевременной оплаты им услуг по транзиту газа через территорию Украины. Компания требовала денежные средства, которые российская компания якобы не смогла бы выплатить вовремя и полностью.



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