В Венгрии заявили о продлении договора с "Газпромом" о поставках газа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Договор между Венгрией и российской компанией "Газпром" о возможных поставках газа сверх объемов, обозначенных в контрактах, был продлен. Об этом рассказал венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Видео его выступления было выложено в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Нам удалось договориться, что "Газпром" сохранит возможность, которой мы добились, изменив в прошлом году договор о том, что если будет необходимость в ходе подготовки к зиме, то будет возможность покупать и поставлять объемы природного газа сверх того количества, что указано в долгосрочных контрактах", – объяснил он.

Как отметил венгерский политик, поставки будут осуществляться через газопровод "Турецкий поток".

Ранее Сийярто сообщил, что вице-премьер России Александр Новак допустил изменение долгосрочных венгерско-российских контрактов из-за введения потолка цен на российский газ. Венгерский министр подчеркнул, что большинство стран Евросоюза поддержали введение потолка цен на газ РФ, в то время как Венгрия выступает против.

В феврале стало известно, что "Газпром" стал подавать газ для европейских государств транзитом через Украину в объеме 40,4 миллиона кубометров в день через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".



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