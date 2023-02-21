Объем подачи газа "Газпромом" в Европу через Украину вырос до максимума с начала января

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"Газпром" стал подавать газ для европейских государств транзитом через Украину в объеме 40,4 миллиона кубометров в день через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа". Это на 3% больше, чем днем ранее, передает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

По его словам, возможность прокачки через "Сохрановку" была отклонена Украиной. Объем подачи газа стал максимальным с 3 января, поделился представитель.

Днем ранее объем прокачки составил 39,2 миллиона кубометров. Из этого следует, что поставки газа российской компании претендуют на значения, отмеченные в прошлом году. В этом месяце они увеличились на 65% в сравнении с концом января.

Между тем Владимир Путин во время участия в мероприятии по случаю 30-летия "Газпрома" заявил, что компания показывает устойчивость и идет вперед, несмотря на недобросовестную конкуренцию и попытки сдержать организацию. Президент поздравил всех работников компании с такой значимой датой и поблагодарил за деятельность на благо россиян.



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