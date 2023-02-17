Путин пошутил про шапку главы "Газпрома", сравнив его с Соловьем-разбойником

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Владимир Путин пошутил, что председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер похож на Соловья-разбойника из-за сдвинутой набок шапки. Это ироничное замечание президент сделал на мероприятии по случаю 30-летия компании, в котором принял участие по видеосвязи, сообщает РИА Новости.

"И поскольку я вижу, шапку вы носите как Соловей-разбойник, это лишний раз подтверждает отдельные черты вашего характера", – сказал глава государства находившемуся на улице Миллеру.

Ранее на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых Путин пошутил, что его отношения с Японией идут через дзюдо. Так президент ответил на доклад главы камчатского филиала геофизической службы РАН Данилы Чеброва, который поднял вопрос о необходимости совершенствования системы сейсмологических наблюдений.

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