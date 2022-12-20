Путин за бокалом шампанского в Кремле вспомнил шутку про Советский Союз

Фото: kremlin.ru

После торжественной церемонии вручения госнаград в Кремле Владимир Путин, обращаясь к награжденным, вспомнил одну из шуток про Советский Союз.

Когда глава государства захотел чокнуться бокалом шампанского с композитором Игорем Матвиенко, которому было присвоено почетное звание "Народный артист Российской Федерации", тот протянул навстречу свернутые в трубочку бумаги. При этом артист заявил, что ему "не хватило".

"Обнесли", – сказал в ответ Путин.

Также президент отметил, что "все есть, только не всем хватает". По словам российского лидера, так шутили в Советском Союзе.

Ранее на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых Путин пошутил, что его отношения с Японией идут через дзюдо. Президент ответил на доклад главы камчатского филиала геофизической службы РАН Данилы Чеброва, который поднял вопрос о необходимости совершенствования системы сейсмологических наблюдений в России.

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