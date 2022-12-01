Путин пошутил, что его отношения с Японией идут через дзюдо

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Владимир Путин с иронией заметил, что все его отношения с Японией идут через дзюдо. Глава государства сказал об этом на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых 1 декабря.

Президент ответил на доклад главы камчатского филиала геофизической службы РАН Данилы Чеброва, который поднял вопрос о необходимости совершенствования системы сейсмологических наблюдений в России.

"Поскольку я уж точно наверняка не помню, все мои отношения с Японией через борьбу дзюдо идут, тем не менее в Японии несколько тысяч, 3 000 где-то, (сейсмических. – Прим. ред.) станций", – сказал он.

Путин подчеркнул, что сейсмологические наблюдения являются важным направлением. По его словам, в стране есть 300 станций, которые следят за сейсмической активностью. Он уточнил, что больше всего их на Камчатке.

Президент отметил, что в разные годы развитию сейсмологических наблюдений уделялось внимание, однако он признал, что его недостаточно. О специалистах этого профиля вспоминают, когда произошло извержение вулкана или землетрясение, добавил он. Путин согласился, что в этом вопросе есть над чем работать.

"Я обязательно поручу и с компаниями поработать, и правительство попрошу вернуться к этой теме еще раз и уделить необходимое внимание", – резюмировал он.

Ранее посол РФ в Токио Михаил Галузин заявил, что Россия открыта к сотрудничеству с Японией и западными странами в тех сферах, где есть ее интересы. Он отметил, что в случае с Японией речь идет о продолжении сотрудничества в энергетике.

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